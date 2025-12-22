14-годишно момиче подаде сигнал в полицията за домашно насилие над майка ѝ от 45-годишен мъж, с когото потърпевшата живеела на семейни начала. Случаят е от 21 декември в Перник.

На пострадалата били нанесени удари с юмруци в областта на лицето, а мъжът си наранил пръстите от счупена чиния. Оказана им е медицинска помощ и впоследствие 45-годишният бил задържан за срок до 24 часа с полицейска заповед.

„Скоро ти и детето в корема ти ще умрете“: Задържаха мъж за побой и заплахи с убийство към съпругата му

При друг случай отново на 21 декември е задържан син за побой над баща му. Образувани са бързи производства, а работата продължава под надзора на прокуратурата.

Редактор: Габриела Павлова