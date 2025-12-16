По искане на Софийската районна прокуратура съдът задържа под стража мъж за нанасяне на телесни повреди на бременната му съпруга. Според обвинението той ѝ се заканил с убийство. Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

Събраните до момента доказателства сочат, че в периода от 4 юли до 9 декемри тази година в София при три различни случая обвиняемият с инициали Р.Т. е нанесъл три леки телесни повреди на съпругата си.

На 4 юли около 17 часа в ж.к. „Люлин“ обвиняемият ударил с юмрук по главата жена си и я наранил, посочват от прокуратурата.

На 8 декември около 22:30 часа на същия адрес мъжът удрял с юмруци в главата бременната си съпруга и ѝ причинил лека телесна повреда. Той ѝ се заканил с убийство, като ѝ казал: „Скоро ти и детето в корема ти ще умрете“.

Около 13:20 часа на следващия ден обвиняемият нанасял с юмруци удари по главата и зашлевил по лицето пострадалата, твърди държавното обвинение. Вследствие на ударите той ѝ причинил лека телесна повреда.

За извършените от обвиняемия деяния се предвижда наказание „лишаване от свобода“. С постановление на наблюдаващ прокурор Р.Т. е бил задържан за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане в Софийския районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Състав на съда се е съгласил с искането и му е наложил най-тежката мярка за неотклонение. Тя подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.

Редактор: Станимира Шикова