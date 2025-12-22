Прокурор при Софийската районна прокуратура внесе протест в Софийския градски съд срещу наложената мярка за неотклонение спрямо бившия директор на 138-о училище. Той е обвинен, че държал специални записващи устройства в тоалетните на учебното заведение.

Обвиняемият Александър Евтимов е привлечен към наказателна отговорност за това, че за времето от неустановена дата през 2025 г. до 16 декември в столичното училище държал камери за видеонаблюдение. Той ще отговаря пред Темида и за това, че е създал порнографски материали чрез записите, като за целта са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст.

След решението на съда: Бившият директор на 138-о училище излезе от ареста

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Евтимов беше задържан за срок до 72 часа. Припомняме, че на 19 декември наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийския районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо уволнения директор. Състав на съда му наложи мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 5000 лв.

