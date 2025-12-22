Столичната община отчете положителна тенденция в качеството на атмосферния въздух в София. Данните от последните дни показват значителен спад в нивата на основните замърсители, както и повишена гражданска дисциплина при спазването на въведените ограничения. Само за три дни концентрациите на фини прахови частици са намалели с близо 40%. Резултатите бяха представени от зам.-кмета по направление "Зелена система, екология и земеползване" Надежда Бобчева и зам.-кмета по транспорта Виктор Чаушев. По думите им отчетливият ефект е резултат от комплексен подход и активното участие на гражданите.

За първи път този сезон Столичната община въведе зелен билет за градския транспорт в събота, неделя и понеделник във връзка с прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология за задържане на замърсители. Само през уикенда са закупени 196 916 зелени билети.

“Никоя мярка сама по себе си не може да доведе до значителен и устойчив резултат в подобряването на качеството на въздуха. Затова Столичната община не разчита на единични решения, а прилага последователен и комплексен подход. Както мерките не могат да работят сами, така и общината не може без активното участие на гражданите. Благодарим за отговорното поведение и апелираме за дисциплина, особено през зимния сезон, когато замърсяването на въздуха в града е най-сериозно.”, заяви Бобчева.

След отчетените превишения на нормите в края на работната седмица, през почивните дни автоматичните измервателни станции в София са регистрирали спад от почти 40% на фините прахови частици, като стойностите продължават да се доближават до допустимите норми.

Данните, представени от Чаушев, показват и устойчива тенденция към по-добро спазване на правилата в нискоемисионната зона за автомобили.

„Виждаме, че все повече шофьори планират придвижването си по-отговорно. Това е ключово, защото ефектът от нискоемисионната зона се натрупва с времето и води до реално намаляване на замърсяването от трафика“, подчерта той.

