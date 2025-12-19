Столична община въвежда Зелен билет за пътуване в градския транспорт, след като през изминалата нощ бяха отчетени високи концентрации на атмосферни замърсители. Решението е взето във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за образуване на мъгли и задържане на фини прахови частици в ниските атмосферни слоеве през предстоящия уикенд.

За първи път през този сезон Зеленият билет ще бъде валиден в три последователни дни – 20, 21 и 22 декември. В същия период ще бъде безплатно и паркирането в буферните паркинги на метрото на столицата.

„Даваме възможност на хората да се информират навреме и да планират пътуванията си. Призовавам гражданите да подпомогнат усилията ни и да оставят автомобилите си вкъщи през идните дни, да използват градския транспорт за придвижване, за да се намалят емисиите в града и да се подобри качеството на въздуха, който всички дишаме“, зам.-кметът по направление "Зелена система, екология и земеползване" Надежда Бобчева.

Зеленият билет е на цена от 1 лев и важи за цял ден. Той може да бъде закупен с банкова карта в превозните средства, от водачите или онлайн през уебпортала на Центъра за градска мобилност, както и от касите на ЦГМ и „Метрополитен“. Мярката важи и за нощния градски транспорт.

От Столична община напомнят, че от 1 декември в София е в сила нискоемисионната зона.

От 1 януари 2026 г. за втора поредна година ще влезе в сила забрана за отопление на твърдо гориво в девет столични района – „Средец“, „Красно село“, „Изгрев“, „Илинден“, „Студентски“, „Оборище“, „Възраждане“, „Лозенец“ и „Триадица“. От 2029 г. мярката ще обхване цялата територия на Столична община.

Освен въвеждането на Зелен билет, общината ще предприеме и допълнителни мерки като засилено миене и метене на уличните платна. В същото време се препоръчва да бъде ограничен престоят на деца от детски градини и училища на открито през дните с повишено замърсяване на въздуха.

