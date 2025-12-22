Всички ме поздравиха за избора ми да напусна ИТН. Това заяви със статус във Facebook Андрей Чорбанов. На 19 декември той обяви, че се оттегля от партията и става независим народен представител.

„Напускайки парламентарната група в петък ми се обадиха или писаха стотици хора. Обадиха ми се депутати от всички парламентарни групи, политици, близки, приятели, колеги, журналисти, просто познати и непознати – всички до един поздравявайки ме за изборът ми да си тръгна”, написа той.

Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на „Има такъв народ“

Народният представител подчерта, че ачеството му на живот от десетилетия зависи не от парите, които получава, а от средата, в която живее и работи. „Още след сформиране на правителството заявих, че последният ден на този парламент ще бъде и последният ден в ИТН. Абсолютното ми несъгласие с този избор на ръководството се сблъска с обещанията пред избирателите за по-добра образователна система, повишени стандарти и финансиране, реформа“, пише още Чорбанов.

