Андрей Чорбанов е подал заявление за напускане на парламентарната група на „Има такъв народ“, потвърдиха от пресцентъра на Народното събрание.

Той заявява, че ще продължи да изпълнява задълженията си като народен представител, нечленуващ в парламентарна група.

Проф. Андрей Чорбанов: Предвижда се повишение на таксата при личните лекари

Чорбанов е председател на Комисията по образованието и науката в парламента. Съгласно правилника на Народното събрание, при напускане на парламентарна група или изключване от състава ѝ, народният представител губи мястото си в постоянните и временните комисии, в които участва, както и в делегациите на Народното събрание.

Редактор: Мария Барабашка