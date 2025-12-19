Снимка: БТА
Той остава независим депутат, потвърдиха от Народното събрание
Андрей Чорбанов е подал заявление за напускане на парламентарната група на „Има такъв народ“, потвърдиха от пресцентъра на Народното събрание.
Той заявява, че ще продължи да изпълнява задълженията си като народен представител, нечленуващ в парламентарна група.
Чорбанов е председател на Комисията по образованието и науката в парламента. Съгласно правилника на Народното събрание, при напускане на парламентарна група или изключване от състава ѝ, народният представител губи мястото си в постоянните и временните комисии, в които участва, както и в делегациите на Народното събрание.
