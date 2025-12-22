Във връзка с предстоящото заседание на ОИК – Варна, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова представителите на партията в Общинската избирателна комисия да не участват в евентуални опити за прекратяване на мандата на кмета Благомир Коцев. Това написаха от партия ГЕРБ във Facebook.

Борисов е категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град, се казва още в поста.

От партията пишат, че на свое заседание на 22 ноември 2025 г. Изпълнителната комисия на ГЕРБ, след проведени консултации с Борисов, е взела единодушно решение да препоръча на членовете на ОИК – Варна, излъчени от квотата на партията, да гласуват „против“ отстраняването на кмета на Варна.

„С това дадохме и даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи, не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората”, се казва още в поста.

На 23 ноември общинската избирателна комисия във Варна отложи решението си дали кметът Благомир Коцев трябва да бъде отстранен от поста си поради дълго и необосновано отсъствие от работното място, припомня БТА. Кметът на Варна бе задържан на 8 юли, а случаят беше поет от Софийската градска прокуратура. На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски градски съд. На съд заедно с Коцев бяха предадени още четирима обвиняеми за общо 12 престъпления. На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда в Окръжния съд във Варна, а не от Софийския градски съд. На 27 ноември Коцев бе пуснат под гаранция от 200 000 лева.

Редактор: Ина Григорова