-
Кунева: Европа е най-доброто място за живеене, но има какво да направим за конкурентноспособността
-
Мартин Димитров: Възможни са технически проблеми след въвеждането на еврото
-
Ще участва ли държавният глава Румен Радев на изборите през пролетта
-
Доц. Момчил Дойчев: Путин не е заинтересован от мир в краткосрочен план
-
Президентът: Хората, които се представят за организатори на моя партия и събират пари от мое име, са измамници
-
Започва ваканцията на депутатите
-
Диана Дамянова: В момента се правят 4-5 опита за политически проекти
Борисов е категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град, се казва в пост на партията
Във връзка с предстоящото заседание на ОИК – Варна, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова представителите на партията в Общинската избирателна комисия да не участват в евентуални опити за прекратяване на мандата на кмета Благомир Коцев. Това написаха от партия ГЕРБ във Facebook.
Борисов е категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град, се казва още в поста.
От партията пишат, че на свое заседание на 22 ноември 2025 г. Изпълнителната комисия на ГЕРБ, след проведени консултации с Борисов, е взела единодушно решение да препоръча на членовете на ОИК – Варна, излъчени от квотата на партията, да гласуват „против“ отстраняването на кмета на Варна.
„С това дадохме и даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи, не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората”, се казва още в поста.
На 23 ноември общинската избирателна комисия във Варна отложи решението си дали кметът Благомир Коцев трябва да бъде отстранен от поста си поради дълго и необосновано отсъствие от работното място, припомня БТА. Кметът на Варна бе задържан на 8 юли, а случаят беше поет от Софийската градска прокуратура. На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски градски съд. На съд заедно с Коцев бяха предадени още четирима обвиняеми за общо 12 престъпления. На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда в Окръжния съд във Варна, а не от Софийския градски съд. На 27 ноември Коцев бе пуснат под гаранция от 200 000 лева.
Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни