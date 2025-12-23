Министерският съвет прие създаването на специализирана оперативна група за анализ и борба с прането на пари. Това обяви вътрешният министър Даниел Митов.

По думите му решението е резултат от дългомесечни усилия на много институции и една от мерките България да бъде извадена от „сивия списък" на Световната организация за борба срещу изпирането на пари и финансирането на терористи.

Специализираната оперативна група ще бъде ситуирана в Главна дирекция „Национална полиция“ и ще се ръководи от бившия директор на ГДБОП Явор Серафимов, който в момента е заместник-директор на „Национална полиция".

ГДБОП и Прокуратурата разбиха престъпна група, част от глобална мрежа за пране на пари

„Той има опит в това отношение и заедно с колегите от другите институции, като НАП, Агенция „Митници", ДАНС, Прокуратурата и други институции, които имат отношение, ще фокусират в тази група целия анализ и всички сигнали, които се получават за изпиране на пари. Това ще даде възможност за много по-бързи и по-координирани действия по отношение на разследванията”, каза Митов.

Той допълни, че е имало консултации със съюзниците и партньорите както от ЕС, така и от САЩ и Великобритания.

„Подобен тип институционално взаимодействие в англосаксонския свят, в САЩ и Великобритания, е познато като „task force”, каза Митов. Той допълни, че правителството не е имало време да създаде оперативна група за борба с хибридните заплахи.

