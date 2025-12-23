Столичният район „Оборище“ стартира тестов период за използване на малки електрически автомобили за нуждите на районната администрация.

Инициативата е част от усилията на общината да обнови служебните си автомобили и да насърчи по-екологичен начин на придвижване в града. Ако тестовият период е успешен, малките електрически коли може да започнат да се използват и в други части на столицата.

„Започнахме поетапна подмяна на остарелия автомобилен парк в район „Оборище“. Част от служебните автомобили са на повече от 15–20 години, с високи разходи за поддръжка и несъответстващи на екологичните изисквания за движение в централната градска част. Малките електрически автомобили са икономично, модерно и отговорно решение с реален принос към подобряване на качеството на въздуха“, заяви кметът на район „Оборище“ Георги Кузмов.

Малките електрически автомобили са изключително подходящи за движение в градска среда - маневрени, лесни за паркиране и заемащи минимално пространство. Още в първите дни от използването им те получават положителни реакции от страна на гражданите. Избраните модели са сред най-достъпните електромобили на пазара - базови и компактни превозни средства без излишни екстри, но напълно функционални за служебно придвижване на двама души в рамките на района. Експлоатационните им разходи са изключително ниски - приблизително 1 евро на 100 км, а необходимата поддръжка е минимална, информират от СО.

„Бъдещето на градската мобилност е в зелените и устойчиви решения. За Столична община е важно автомобилите, използвани от общинските структури, да бъдат екологични, икономични и ефективни. Затова ще продължим да подкрепяме инвестиции, които водят до по-чист въздух и по-модерна администрация“, подчерта заместник-кметът по финанси Георги Клисурски.

Към момента Столична община и Столичният инспекторат разполагат с 11 електромобила, като целта е техният брой постепенно да нараства, за да бъде подменен остарелият автопарк. Основен приоритет на тази политика е намаляването на замърсяването на въздуха и насърчаването на устойчиви и екологични практики в работата на общинската администрация.

Редактор: Ралица Атанасова