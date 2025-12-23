Кадър/Видео: "Ройтерс"
От седмица в района се отчитат високи нива на серен диоксид
Огромен облак мръсен въздух покри градчето Плевля, разположено в северната част на Черна гора. Местни жители споделят, че буквално не просто могат да видят и помиришат въздуха, но той може да се разреже и с нож.
Заради високите нива на серен диоксид (SO₂), които се отчитат през последната седмица, във вторник градската управа издаде предупреждение към жителите да останат по домовете си и да излизат навън само при крайна необходимост.
Експерт: Вятърът постепенно изчисти въздуха
Според експерти замърсяването на въздуха се дължи на близката до града въглищна мина и на топлоелектрическата централа, които са източници на опасни фини прахови частици PM10 и PM2.5.
Подобно на много други балкански градове, Плевля е разположен в долина, заобиколена от планини, и страда от явление, известно като температурна инверсия. При нея по-студеният въздух и замърсителите от изкопаеми горива и превозни средства се задържат близо до земята. Смесени с мъгла, те могат да останат с дни.
Евакуация и замърсен въздух след големия пожар в бившата рафинерия „Плама“
Еколози твърдят, че замърсяването се е влошило, след като въглищната топлоелектрическа централа е възобновила работа преди три седмици след така наречената „екологична реновация“, но без да бъде активирана инсталацията за десулфуризация.Редактор: Станимира Шикова
