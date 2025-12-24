Само на около 15 км от София, минавайки по една от улиците на град Нови Искър, може да се насладите на невероятна коледна гледка.

“Къщата прави огромно впечатление. Даже хората спират, слизат, снимат, стават задръствания. А хората са с едно прекрасно настроение - като видят, ми се усмихват, зареждат се позитивно и благодарят за това, което съм направил”, сподели Росен Манчев.

Той за поредна година украсява приказно дома си и площите в близост.

“Украсата ми е хоби, а и с тези светли празници, новогодишни и коледни, го правя с радост за всички хора, за да бъдем малко по-добри и по-усмихнати”, каза Росен.

Желанието му е да усмихне всеки, който види коледната украса.

“Правя го за повече коледно настроение в града. Искаме да бъде по-приятно. Всяка вечер хора посещават дома ми и много се радват дечица, млади, стари. Тръгват си с едно много хубаво и коледно настроение. Радват се на украсата, заредени с коледно настроение от тази обстановка”, обясни той.

“Тази година ми е пета. Четири години подред печеля конкурса “Да украсим София”. Благодарение на всички хора, които ценят труда и тази красота”, сподели Росен.

Той обясни, че сам украсява дома си. Тази година му е отнело около 15 дни. “Целият труд е, за да постигнем този ефект "Уау".

“Пожелавам на хората светли празници и да бъдем по-добри и добронамерени оттук нататък през новата 2026 година”, сподели Росен.

