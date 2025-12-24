В Етнографския комплекс „Свети Софроний Врачански“ във Враца е подредена специална коледна експозиция, която пресъздава магията на Бъдни вечер в миналото. На централно място стои коледното дърво, каквото са използвали предците ни – дрян, който по традиция не се украсявал с лампички или топки, но носел символиката на семейството и природата.

„Най-важното в миналото било семейството да се събере на обредната трапеза“, обясни етнологът Силвия Гарванска. „Трапезата е обредна и на нея трябва да има всичко, което се е родило през годината. Домакинята задължително приготвяла няколко вида хляб – символ на плодородие и благополучие за дома“, добави тя.

Експозицията във Враца представя не само храни и обредни практики, но и духа на празника, който е бил свързан със семейното събиране, уважението към традициите и подготовката за новата година.

Повече гледайте във видеото.