-
Семейство превръща дома си в истинска коледна приказка
-
Масово приготвяне на ястия за Бъдни вечер в Берковица
-
Чуждестранни баскетболисти на "Локомотив" (Пловдив) се учат да месят питка
-
Намалява консумацията на домашно произведена ракия, младите не пият
-
Банско посреща празниците с пълни хотели, богата кухня и туристи от Гърция
-
Първата Коледа на преждевременно родените близначки Пролетина и Сияна
Вижте каква е била украсата на коледното дърво в миналото
В Етнографския комплекс „Свети Софроний Врачански“ във Враца е подредена специална коледна експозиция, която пресъздава магията на Бъдни вечер в миналото. На централно място стои коледното дърво, каквото са използвали предците ни – дрян, който по традиция не се украсявал с лампички или топки, но носел символиката на семейството и природата.
„Най-важното в миналото било семейството да се събере на обредната трапеза“, обясни етнологът Силвия Гарванска. „Трапезата е обредна и на нея трябва да има всичко, което се е родило през годината. Домакинята задължително приготвяла няколко вида хляб – символ на плодородие и благополучие за дома“, добави тя.
Експозицията във Враца представя не само храни и обредни практики, но и духа на празника, който е бил свързан със семейното събиране, уважението към традициите и подготовката за новата година.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни