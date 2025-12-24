Австрийско семейство превръща имота си в истинска коледна приказка с близо милион светлини и над 250 надуваеми фигури.

Домът им привлича посетители всяка година, а събраните средства отиват за благотворителност. За собствениците това е сбъдната детска мечта.

Хиляди лампички и елхи: Най-пищните коледни къщи в света (ВИДЕО+СНИМКИ)

"Отнема ни 4 месеца, за да украсим всичко. Аз и съпругът ми имахме петима помощници. След това ще ни отнеме още толкова време, за да свалим украсата", разказа Сабине Голнхубер.

Къщата на семейството се намира само на 90 минути път с кола южно от Виена.

Повече гледайте във видеото.

ОЩЕ ЛЮБОПИТНИ НОВИНИ ЗА КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивайла Митева