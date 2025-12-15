Всяка година, щом декември приближи, започваме да изваждаме коледната украса и домове­те ни се преобразяват за празника. Някои хора обаче превръщат подготовката в истинско изкуство - влагат месеци труд, хиляди лампички и неподражаемо въображение, за да създадат коледни спектакли, които спират дъха. От музикални светлинни шоута до дворове, превърнати в зимни приказки - тези къщи впечатляват не само с мащаба си, но и с магията, която носят.

Много от създателите на подобни празнични чудеса започват подготовката още през лятото, решени да очароват съседите, онлайн феновете и… може би дори самия Дядо Коледа. В нашия списък събрахме най-фантастичните коледно украсени домове, които доказват, че когато става дума за празнично настроение, граници просто не съществуват.

All I Want for Christmas Is You на Марая Кери оглави класацията на „Билборд" за сингли

►Къщата на Гари и Анна Грей с 24 000 светлини

През последните четири години семейството прекарва цялата си година в подготовка за Коледа. От декември 2020 г. насам двойката е превърнала дома си в Западен Лотиан във високотехнологично коледно светлинно шоу, което съдържа повече от 24 000 светлини и около 150 реквизита, като голяма LED коледна елха, бонбонени бастунчета и ангелски крила.

Всички те са свързани с лаптопа на Гари и са синхронизирани, за да светят в такт с музиката. Това отнема на семейството 10 месеца планиране и шест седмици за изграждане, а през целия декември стотици хора се събират, за да гледат. Парите от посетители отиват за благотворителност.

Колко струва Коледа: Живи и изкуствени елхи, модни тенденции и цени за 2025 г.

► Домът на семейство Джеромин в Долна Саксония

Къщата им прилича повече на коледна приказка, отколкото на обикновена къща. Атмосферата е толкова пищна, че дори най-големите магазини биха се затруднили да постигнат подобен ефект. Елхи има навсякъде – в банята, в кухнята, в спалнята, по коридорите и във всеки ъгъл, който по принцип дори не предполага празнична украса.

Томас и Сузане Джеромин са поставили над 600 новогодишни дръвчета тази година – брой, който им осигурява титлата за „най-много украсени коледни елхи на едно място“. Институтът за рекорди на Германия вече потвърди постижението им – за седми пореден път.

► Къщата на семейство Ричардс от Канбера, Австралия

Семейството отдавна е превърнало коледната украса в истинско зрелище, достойно за рекордите на Гинес. Техният дом всяка година се превръща в бляскава светлинна вселена, оживяваща чрез стотици хиляди LED лампички, анимирани инсталации и синхронизирани с музика шоута, които събират хиляди посетители.

Още през 2001 г. семейството поставя първия си световен рекорд, след което няколко пъти го губи и възвръща. През 2013 г. впечатляват света с 502 165 светодиода, подредени в сложни тунели, огромни светещи дървета и конструкции, които изискват месеци планиране, програмиране и изключителна прецизност. С всяка следваща година зрелището става още по-мащабно, превръщайки се в символ на празничен дух и технологично майсторство.

Рекорд: Семейство в Германия украси дома си с 621 коледни елхи (ВИДЕО)

Зад блестящата фасада обаче стои една дълбоко лична мисия. Светлинните им шоута подкрепят благотворителната организация SIDS and Kids в памет на техния син Томас. Всяка година посетителите даряват средства, а инициативата успява да събере внушителни суми, които подпомагат семействата, засегнати от Синдрома на внезапната детска смърт.

Този проект не би бил възможен без общността. Архитекти, инженери, местни фирми и десетки доброволци се включват в подготовката, превръщайки крайградския дом на Ричардс в огромна коледна атракция. Част от инсталациите дори се захранват от възобновяема енергия, а сложните системи Lightorama синхронизират всяка лампичка с точен ритъм и мелодия.

Така семейство Ричардс доказва, че коледната магия може да бъде не само ярка и впечатляваща, но и изпълнена със смисъл. За тях всяка светлинка е спомен, послание и подкрепа — и най-вече начин да подарят надежда.

► Домът на семейство Гей в малкото градче Юниън Вейл, Ню Йорк

Тимъти и Грейс Гей държат световния рекорд на Гинес за най-много коледни светлини в жилищен имот още от 2014 г.

„Всичко започна много просто, само с 600 светлини на двете дървета до предните стълби. И една година брат ми предложи да сложим светлини около езерото. След като направихме това, се запали искрата“, спомня си Тим Гей.

Днес, онова скромно начало е прераснало в гигантски проект. Семейството работи цели три месеца, за да изгради впечатляващия си светлинен дизайн - 40 мили светлинни кабели и още 8 мили удължители, превърнати в технологично чудо. Всяка лампичка трепти в абсолютен синхрон с хореографирана музика, управлявана от компютър в дома им.

„В къщата има компютър със софтуера, който контролира осветлението. Той изпраща безжичен сигнал до 108 уникални светлинни контролера отвън“, обяснява Гей.

В Мюнхен показаха най-скъпата коледна елха в Европа (ВИДЕО)

Славата на светлинното шоу превръща Юниън Вейл - градче с около 4500 души, в истинско зимно средище. Между 50 000 и 100 000 души идват всяка година, за да видят шоуто.

Но голямото внимание си има и цена. Според полицай Джордж Тредуел някои местни жители се оплакват от трафика, който се образува около дома.

За семейство Гей обаче цялото усилие си струва, защото зад светлините стои истинска кауза. През последните три десетилетия техните празнични шоута са събрали над 665 000 долара за благотворителност, основно в подкрепа на деца в нужда.

► Коледна приказка и в България

Не само по света семейства превръщат домовете си в истински коледни чудеса, но и у нас има примери, които могат да се мерят с рекордьорите. Докато американците Тимъти и Грейс Гей впечатляват света с мили светлини, в Разлог едва 16-годишният Валентин Хаджиев създава своя собствена магия – над километър гирлянди, повече от 25 хиляди светодиода и празнична украса, способна да накара целия град да засияе.

Валентин е вложил време и труд, за да зарадва своите съученици и учителите си в Професионалната гимназия по транспорт. Там той е създал впечатляваща празнична украса, включваща 7- метрова елха и допълнителни светещи мрежи, които превръщат училищния двор в място на празнична магия.

"Занимавам се с коледната украса вече шести сезон. Започнах само с едно дърво и вече се вижда резултатът – трудът, годините и опитът, който се трупа. Забелязвам всяка година как авариите от дъжд и сняг стават все по-малко", заяви Валентин в "Здравей, България".

Тази година той започнал да монтира украсата от 10 октомври, за да е готов навреме за празника.

Редактор: Габриела Павлова