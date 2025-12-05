Германско семейство украси дома си с рекордните 621 коледни елхи. Дръвчетата са с различна форма, размер и цветове. Това е най-големият брой елхи, събирани на едно място, потвърди Германският институт за рекордите.

Дърветата на практика покриват всяка част от дома на Томас и Сузане Йеромин в градчето Ринтелн. Двамата разказват, че са започнали да се занимават с декорацията още през юни, за да успеят да я завършат навреме за празниците.

Двамата споделят, че им харесва просто да се наслаждават на гледката на празничните дръвчета. Така те чупят рекордите за най-много елхи на едно място цели шест пъти - между 2017 и 2021 година, а след това - и през 2023 и 2024 година.

Редактор: Станимира Шикова