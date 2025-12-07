Две седмици и половина остават до Рождество Христово, а празничната атмосфера вече е завладяла улиците, площадите и домовете. В разгара на подготовката за празниците интересът към коледните дръвчета расте – живи или изкуствени, традиционни или модерни, изборът тази година е богат.

Южноцентралното държавно предприятие е подготвило над 22 500 живи елхи, отглеждани в 12 разсадника на територията на Смолян, Пловдив, Пазарджик и Кърджали. Дърветата не се секат от гората, а се отглеждат специално за празничния сезон.

На пазара цените на живите отсечени елхи варират между 30 и 100 лева, въпреки че от държавните горски стопанства те излизат значително по-евтино. Според лесотехниците в ДГС–Пловдив, дърветата, които се продават, са предимно бор, смърч и ела, като най-издръжливи са сребристият смърч и елата.

Специалистите напомнят, че законно отсечената елха трябва да има пластина с уникален номер, поставена между прешлените на ствола, както и придружаващ превозен билет.

Живите елхи в саксия са по-скъпи – от 70 до 90 лева, но носят емоция и след празниците. Семейства, които всяка година купуват дръвче с корен, споделят, че го засаждат след Коледа, за да оставят траен спомен.

На пазара обаче и тази година най-търсени остават изкуствените елхи, предлагани във всякакви размери и стилове. Купувачите ги избират заради дългата им употреба, по-малкото замърсяване и факта, че не се налага отсичането на живо дърво. Цените варират от 40 до 700 лева, в зависимост от размера и качеството.

Трендът в последните години – елхи със „заскрежени“ връхчета – отстъпва място на 3D моделите, които най-реалистично наподобяват истинско дръвче. Хит за тази Коледа са моделите с височина около 2,20 м и наситено зелен цвят.

Модата в украсата също има своя изненада: „шоколадова Коледа“. Топли тонове като кафяво, бежово и шоколадово навлизат както в дрехите, така и в празничния декор. Дървени елементи, въжени панделки и натурални орнаменти са сред най-предпочитаните.

Търговците признават, че изборът на елха често предизвиква семейни спорове – домакинята харесва едно, мъжът друго, а децата трето. Но в повечето случаи именно малките определят финалния избор.

