Тази година се отдава почит на наближаващата 250-годишнина от подписването на Декларацията за независимостта
Първата дама на САЩ Мелания Тръмп представи коледната украса на Белия дом.
Тази година украсата отдава почит на наближаващата 250-годишнина от подписването на Декларацията за независимостта. Официалното коледно дърво е поставено традиционно в Синята зала на т.нар. държавен етаж.
За разлика от предишни години обаче, това няма да бъде първото дърво, което посетителите виждат. Причината е затварянето на източното крило и покрития обход, за да бъде изградена голямата бална зала, която Тръмп започна да строи.
Тръмп традиционно помилва пуйки по случай Деня на благодарността
Източната зала е декорирана в патриотични цветове — червено, бяло и синьо — с национални символи, включително орли, поставени като върхове на дърветата. Белоглавият орел е избран за символ на новосъздадената държава, така че не е случайно, че тези символи са там.
В изявление на Белия дом се казва, че Коледа е време за празнуване на всичко, което прави САЩ изключителни, и че въпреки различните семейни традиции, общите ценности обединяват американците.
Редактор: Ина Григорова
