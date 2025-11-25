Президентът на САЩ Доналд Тръмп тържествено помилва двете пуйки Гобъл и Уадъл за Деня на благодарността по време на церемония в „Белия дом”, продължавайки ежегодната традиция.

По време на събитието в Розовата градина държавният глава засегна и последните събития около евентуално мирно споразумение в Украйна с посредничеството на Щатите, предава CNBC.

„Мисля, че сме много близо до споразумение, ще видим“, каза Тръмп. „Мислех, че това ще стане по-бързо... но вярвам, че има напредък.“

Тръмп също нападна бившия президент Джо Байдън, твърдейки, че той е използвал "автоматична писалка", за да подпише миналогодишното помилване на пуйките, което според него прави тези помилвания „напълно невалидни“. Той заяви, че е „официално помилвал“ птиците Пийч и Блосъм, добавяйки, че ги е „спасил в последния момент“.

Офисът на първата дама Мелания Тръмп насърчил американците да изпратят текстово съобщение „Гобъл“ или „Уадъл“ на номер 45470, за да изберат коя от двете пуйки да получи официалното помилване. По-рано тази година тя пусна и анкета в X за имената на птиците.

Родени през юли и тежащи съответно 23 и 22 килограма Гобъл и Уадъл прекарали последната седмица в адаптация към шум, светлини и тълпи, преди да се настанят в церемониалния си апартамент в хотела Willard InterContinental - дългогодишна привилегия за президентските пуйки.

И двете птици ще бъдат изпратени да „се пенсионират“ в Департамента по птицевъдство „Престиж“ към Държавния университет на Северна Каролина - същото място, където отидоха и помилваните през 2022 г. пуйки Чоклет и Чип.

Годишното представяне на пуйките датира от 40-те години и се превръща във формално президентско помилване през 1989 г. при Джордж Буш-старши.

