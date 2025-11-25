САЩ на президента Доналд Тръмп вече не могат да се считат за съюзник на Европа. Това написа в X Жозеп Борел, бивш заместник-председател на Европейската комисия и върховен представител по външните работи на Европейския съюз.

1/ Trump’s plan to end the war in Ukraine exposes the failure of the EU’s appeasement strategy. Giving in to his demands on military spending, tariffs, digital deregulation, multinational taxation, and energy supplies has achieved nothing. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 24, 2025

"Планът на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна разкрива провала на стратегията за помирение на ЕС. Отстъпването пред исканията му за военни разходи, тарифи, цифрова дерегулация, многонационално данъчно облагане и енергийни доставки не постигна нищо", написа Борел.

Белият дом: Остават само няколко точки на разногласия между САЩ и Украйна

Според него "с 28-точковия план за прекратяване на войната в Украйна, САЩ на Тръмп вече не могат да се считат за съюзник на Европа, която дори не е консултирана по въпроси, засягащи собствената ѝ сигурност. Европа трябва да признае тази промяна в политиката на САЩ и да реагира съответно", призова още бившият заместник-председател на Европейската комисия и върховен представител по външните работи на Европейския съюз.

2/ With the 28-point plan to end the war in Ukraine, Trump’s United States can no longer be considered an ally of Europe, which is not even consulted on matters affecting its own security. Europe must acknowledge this shift in U.S. policy and respond accordingly. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 24, 2025

Във вторник американски представител, цитиран от Си Ен Ен, съобщи, че Украйна е приела основите на Женевското споразумение за прекратяване на войната с Русия. По думите му остават само незначителни детайли.

В същото време украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че "предстои още работа".

Междувременно Русия и Украйна извършиха взаимни нощни атаки. В Киев загинаха най-малко 7 души, а НАТО изтребители бяха вдигнати по тревога в Румъния, след като поне един руски дрон навлезе във въздушното ѝ пространство.

Редактор: Ивайла Митева