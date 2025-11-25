Планът на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна разкрива провала на стратегията за помирение на ЕС, смята той

САЩ на президента Доналд Тръмп вече не могат да се считат за съюзник на Европа. Това написа в X Жозеп Борел, бивш заместник-председател на Европейската комисия и върховен представител по външните работи на Европейския съюз.

"Планът на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна разкрива провала на стратегията за помирение на ЕС. Отстъпването пред исканията му за военни разходи, тарифи, цифрова дерегулация, многонационално данъчно облагане и енергийни доставки не постигна нищо", написа Борел.

Белият дом: Остават само няколко точки на разногласия между САЩ и Украйна

Според него "с 28-точковия план за прекратяване на войната в Украйна, САЩ на Тръмп вече не могат да се считат за съюзник на Европа, която дори не е консултирана по въпроси, засягащи собствената ѝ сигурност. Европа трябва да признае тази промяна в политиката на САЩ и да реагира съответно", призова още бившият заместник-председател на Европейската комисия и върховен представител по външните работи на Европейския съюз.

Във вторник американски представител, цитиран от Си Ен Ен, съобщи, че Украйна е приела основите на Женевското споразумение за прекратяване на войната с Русия. По думите му остават само незначителни детайли.

В същото време украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че "предстои още работа".

Междувременно Русия и Украйна извършиха взаимни нощни атаки. В Киев загинаха най-малко 7 души, а НАТО изтребители бяха вдигнати по тревога в Румъния, след като поне един руски дрон навлезе във въздушното ѝ пространство.

Редактор: Ивайла Митева
Източник: БГНЕС

