В рубриката „Живей красиво” Гери Малкоданска ни дава практични съвети как да опаковаме коледните подаръци стилно, но и лесно. Целта е да превърнем всеки подарък в жест на внимание и топлина, дори ако нямаме особени умения или „златни ръце“.

Опаковката – първото впечатление

Макар съдържанието и стойността на подаръка да са важни, неговата визия също носи послание. Заедно с Никол Станкулова Гери Малкоданска демонстрира как с малко материали и няколко правилни техники можем да придадем стил и елегантност на всеки подарък.

Практични идеи за опаковане

1. Класическа опаковка с хартия

Измерваме необходимото количество хартия, сгъваме краищата и опъваме внимателно, за да постигнем чиста визия. Подходящо е както за играчки, така и за бутилки или по-нестандартни предмети.

2. Подарък с панделка без хартия

При подаръци като книги или тефтери може да се използва само панделка, което е едновременно модерно и екологично.

3. Стандартна сатенена панделка

Бърза техника за връзване: кръстосване на две ленти, премятане назад, пристягане и финално оформяне върху подаръка. Получава се елегантна и минималистична визия.

4. Опаковка, която се превръща в торбичка

Създаваме декоративна хартиена торбичка с дръжка, която изглежда като ръчно изработен подаръчен плик – ефектно и оригинално решение.

5. Диагонална техника с панделки

Панделката се поставя диагонално, минава отзад към противоположните ъгли и отново се събира в средата. Получава се чист и симетричен декоративен елемент без сложни възли.

6. Опаковка за бутилка

Хартията е сгъната като триъгълник. Едната страна се прегъва на хармоника тип „зигзаг“. Тя служи за декоративен ветрилообразен акцент. Стилно решение е за вино или ликьор.

Опаковането е жест на внимание. Не е нужно да бъде сложно или перфектно, за да бъде красиво.Когато подходим с идея и спокойствие, подаръкът „разказва история“ още преди да бъде отворен.

Повече по темата гледайте във видеото.