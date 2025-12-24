Автомобили изгоряха при пожар в русенския квартал "Дружба". Пострадали хора няма, предаде кореспондентът на БТА в Русе Андрей Кючуков.

Инцидентът възникнал в ранните часове на днешния ден, съобщиха от Регионалната дирекция на "Пожарна безопасност и защита на населението". Два автомобила са напълно изгорели, а по други коли също има щети.

Причините за случилото се изясняват.

