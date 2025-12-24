Снимка: БТА
Подменени са дефектните елементи на турбината
На 24 декември в 11:22 часа шести блок на АЕЦ „Козлодуй” бе включен в електроенергийната система на страната, съобщиха от централата. Съгласно изискванията на технологичния регламент натоварването на ядрената мощност ще се извършва поетапно.
Шести блок на АЕЦ “Козлодуй” временно спира работа
След преминаване на необходимите изпитания, анализи и проверки, извършени от независими организации, са подменени дефектиралите защитни мембранни устройства на сепаратор паропрегреватели на турбината, разположени в конвенционалната, неядрена част на блока.
Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” работи по график.Редактор: Ивайла Митева
