На 24 декември в 11:22 часа шести блок на АЕЦ „Козлодуй” бе включен в електроенергийната система на страната, съобщиха от централата. Съгласно изискванията на технологичния регламент натоварването на ядрената мощност ще се извършва поетапно.

След преминаване на необходимите изпитания, анализи и проверки, извършени от независими организации, са подменени дефектиралите защитни мембранни устройства на сепаратор паропрегреватели на турбината, разположени в конвенционалната, неядрена част на блока.

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” работи по график.

