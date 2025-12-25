Издадени са предупреждения за опасно време в цялата страна. За почти всички области е обявен жълт код, а на места в Северозападна и Южна България се очаква и оранжев. Има опасност и от заледявания по пътищата. Очаква се и днес трафикът в страната да е интензивен.

АПИ призова: Не пътувайте, ако не е наложително

От Агенция „Пътна инфраструктура“ апелират към шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. Планира се обработка на пътните настилки. Целта е да се осигури проходимостта на пътищата, като приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

АПИ: Шофьорите да тръгват на път подготвени за зимни условия (КАРТА)

