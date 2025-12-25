-
Обитателите на бургаския зоопарк получават коледни подаръци
-
Коледно гмуркане в Бургас: Водолази търсят гърне с жълтици
-
Гръцките фермери блокираха и днес движението на камиони през „Кулата” и „Илинден”
-
Фестивал на пелина в село Змейово
-
Мръсен въздух в София и Пловдив
-
Продължава операцията по изтеглянето на "Кайрос": Три влекача придвижват кораба до Бургас
Градският часовник се намира върху сградата на първата частна банка в България и е на повече от 120 години
Емблематичната песен „Дядо Коледа пристига в града" звучи от градския часовник в Русе по случай Коледните празници. Гонгът на часовника се чува на всеки кръгъл час в дните на коледните и новогодишните празници.
Музиката на една от най-обичаните от десетилетия коледни песни, придобива популярност покрай едноименния филм с Фред Астер от 1970 година. Градският часовник се намира върху сградата на първата частна банка в България и е на повече от 120 години. Той е сред емблемите на крайдунавския град.
Необичайна колекция: Счетоводител от Благоевград събра над 100 фигури на Дядо Коледа
Инициативата е част от съвместните дейности на русенеца Александър Първанов, който от години се грижи безвъзмездно за часовника и на областния управител Драгомир Драганов.
Последвайте ни