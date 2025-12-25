Емблематичната песен „Дядо Коледа пристига в града" звучи от градския часовник в Русе по случай Коледните празници. Гонгът на часовника се чува на всеки кръгъл час в дните на коледните и новогодишните празници.

Музиката на една от най-обичаните от десетилетия коледни песни, придобива популярност покрай едноименния филм с Фред Астер от 1970 година. Градският часовник се намира върху сградата на първата частна банка в България и е на повече от 120 години. Той е сред емблемите на крайдунавския град.

Инициативата е част от съвместните дейности на русенеца Александър Първанов, който от години се грижи безвъзмездно за часовника и на областния управител Драгомир Драганов.