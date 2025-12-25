Борил Георгиев е дете с хиперактивност и дефицит на внимание и винаги е имал изключително много енергия. Родителите го насочват към плуването и днес той печели множество медали - 51.

Борил беше номиниран в категория „Смело сърце“ на фондация „Български пациентски форум“.

Казва, че спорта му дава сила и спокойствие, а в басейна се чувства много добре.

„Още когато беше бебе, когато ходехме на море, виждахме, че иска да е постоянно във водата. Първоначално не ни хрумна идеята това да бъде спорт. Растейки, към третата годинка, разбрахме, че има по-особено поведение. Започнахме консултации със специалисти и така се стигна до диагнозата хиперактивност и дефицит на внимание. Познати ни дадоха идеята, че това състояние много добре се повлиява от плуването и досега с водата. Това е доказано и много хора го знаят. Решихме да пробваме и се оказа, че наистина във водата той се чувства себе си”, разказва майката на Борил Емануела Миланова.

Когато го записва на плуване, тя не очаква, че той ще има толкова медали. „Всеки родител води детето си за здраве и за подобрение на състоянието. Но когато започна да печели медали, и ние се увлякохме. Приятно ни е и искаме още и още”, казва Емануела.

А Борил мечтае за още медали, мечтае дори за Олимпиада или европейско първенство. В момента тренира 4 пъти седмично.

„Треньорите казват, че е малко и трябва повече. Професионалните спортисти тренират всеки ден, така че може би някой ден и той ще стигне до толкова много тренировки”, казва майката. „Искам да кажа няколко думи за фондация „Воден път“, към която тренира и моят син Борил. Те подкрепят деца с двигателни и ментални нарушения. Виждам треньорите всеки ден в басейна – колко много дават от себе си. Всяко дете изисква енергия, а дете с дефицит – според мен, двойно повече. Понякога се чудя откъде имат тази енергия. Те организират състезания, търсят спонсори. Не мога да си представя как едновременно физически си с децата във водата, подкрепяш ги и едновременно да събираш пари. Вероятно огромните им сърца им помагат”, добавя Емануела.