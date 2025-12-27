Засилен е трафикът на граничния пункт „Капитан Андреево“ за леки коли в посока Турция. Шофьори казват, че чакат с часове, за да преминат.

Това се дължи на факта, че много българи днес са избрали да посетят Одрин, тъй като е пазарен ден. Освен това много наши сънародници са решили да посрещнат Нова година в Истанбул.

Ако пътувате за Гърция през граничния преход Илинден – Ексохи, трябва да знаете, че трафикът и в двете посоки е преустановен заради блокада на гръцки фермери.

Ограничено е движението за МПС над 12 т през Кулата – Промахон отново заради протест, съобщават от АПИ.