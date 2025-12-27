-
Скандал и заплахи в Гелеменово: "Напоителни системи" спря укрепването на дигата и сигнализира прокуратурата
-
"Ничия земя": За мисията в Нови хан и първата Коледа без отец Иван (ВИДЕО)
-
Тайланд и Камбоджа подписаха споразумение за спиране на огъня (ВИДЕО)
-
МВР: Не давайте пари на непознати, които предлагат по-добри условия за обмяна на левове в евро
-
Над 320 хиляди жители на Киев останаха без ток след масирана атака
-
Спортни новини (27.12.2025 - обедна)
Припомнете си събитията от България и света, които остават в историята
Водещите Ани Салич и Николай Дойнов, заедно с репортерите на NOVA, представиха най-ключовите моменти от 2025 година, които промениха България и света.
Хората, които ще запомним. Обратите, които белязаха живота на всички ни. Събитията, които обърнаха дневния ред. Тези, които остават в историята и всички ще помним.
В последния ден на годината е време за равносметка. Да помислим какво се случи и какво не през отминаващата 2025 година. "Епизод 365" обобщава най-запомнящите се моменти от изминалата година.
Вижте годината през погледа на NOVA в „ЕПИЗОД 365”.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни