Скандал след наводнението в село Гелеменово. В нощта на Коледа реката там преля над дигата и наводни няколко къщи и дворове. В събота от „Напоителни системи” обявиха, че по искане на кмета спират работа по възстановяване на скъсаната дига и изтеглят тежката техника и аварийните екипи. А Министерството на земеделието ще подаде сигнал в прокуратурата за това, че дружеството не може да изпълни своите задължения.

Частично бедствено положение в пазарджишкото село Гелеменово

Пред NOVA кметът на селото Светлана Андреева обясни, че до ситуацията се е стигнало, защото укрепването се случвало с камъни, а местните искат да се направи бетонна дига и да не се изкореняват дърветата, които според тях в момента поддържат дигата здрава. В отговор от "Напоителни системи" заявиха, че ще върнат техниката на терен, след като прокуратурата се произнесе.

"Кметицата започна да ми държи сметка. Каза: „Не може да ми нарушите! Кой ще ми плати асфалта, кой го възстанови?”. По никакъв начин не можахме да се разберем. След което подадохме сигнал на 112. Аз лично го подадох, защото хората, които бяха с нея, започнаха да заплашват, че ще запалят багера на „Напоителни системи”, ако той започне да работи в коритото на дерето. В момента се застрашава цялото село", обясни от своя страна директорът "Напоителни системи" - клон Тополница Сашка Маврикова.

