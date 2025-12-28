-
Блокада отново спря движението на тирове към Гърция
-
Спортни новини (28.12.2025 - обедна)
-
С колко поскъпва издаването на документи
-
Съветите на експертите преди предстоящата смяна на лев с евро
-
Лекарите се борят за живота на ученика, пострадал при катастрофа в Сливенско
-
Силвена Роу: Гледам да се боря със стреса
Освен това водачите трябва да са снабдени и с достатъчно евробанкноти в себе си, за да връщат ресто
Три дни преди приемането на еврото у нас от таксиметровия бранш предупредиха за възможни проблеми в първите часове на първи януари. Причината - все още голяма част от автомобилите не са снабдени с апарати, които да показват цената на курса в евро.
В новогодишната нощ такситата до 00:00 часа ще ни возят в лева, а след полунощ - в евро. Но таксиметровите шофьори имат притеснения по две причини - едната е, че временно след полунощ постерминалите няма да работят, съответно разплащането с карта за кратко ще е невъзможно. Другата причина е, че някои от по-старите модели апарати в колите все още не са настроени да показват цената в евро. Така, на дисплея ще се визуализира само цената в лева.
Проблемът настъпва от факта, че рестото за клиента трябва да бъде в евро. Освен това водачите трябва да са снабдени и с достатъчно евробанкноти в себе си, за да връщат ресто. Шофьорите са заплашени и от санкция, ако апаратът не показва цената в евро.
Според Красимир Цветков от Националния таксиметров синдикат всичко това е възможно да доведе до хаос, объркване и грешки.
Последвайте ни