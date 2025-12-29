25-годишен шофьор блъсна патрулка и полицай след опит да избяга от проверка в Горна Оряховица, съобщиха от полицията. Случаят е от 28 декември, предаде DarikNews .

Водачът не изпълнил полицейското разпореждане и продължил движението си. Той напуснал местопроизшествието, но бил открит минути по-късно в жилището си и задържан. Не е тестван за употреба на алкохол и наркотици.

Водачът на полицейския автомобил дал проби, които били отрицателни.

Редактор: Дарина Методиева