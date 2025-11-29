Среднощен екшън в Пловдив. Пиян шофьор опита да избяга от полицията. Гонката по улиците на града завърши с катастрофа.

Около 1:30 ч. след полунощ автопатрул на Четвърто РУ последвал лек автомобил, чийто водач не се подчинил на даден сигнал за спиране. На кръстовище между бул. „Цариградско шосе” и бул. „Освобождение” въпросната кола се блъснала в светофарната уредба, а 50-годишният криминално проявен мъж зад волана бил заловен.

По време на случилото се няма пострадали, съобщиха за NОVA от пресцентъра на полицията в града. Шофьорът е изпробван с дрегер, който отчел над 2 промила. Той е арестуван за 24 часа.

На местопроизшествието е направен оглед, установява се размерът на нанесените щети по съоръжението. Работата продължава съвместно със служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта”.