Повдигнаха обвинение на 48-годишен мъж за буйстване в Районно управление - Кърджали, предаде кореспондетът на БТА в Хасково Красимира Славкова.

Той е бил задържан за 24 часа в края на миналата седмица след подаден сигнал за вандалски прояви и трошене на вещи в нощен клуб в областния град. В помещението на местното управление арестантът продължил да се държи непристойно, като изкъртил обезопасителна решетка, метален радиатор и предизвикал наводнение.

"Повдигнатото му обвинение е за грубо нарушаващи обществения ред действия и повреда на чужди движими вещи, като деянието се отличава с изключителна дързост", допълват от Районна прокуратура.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Внесено е искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

