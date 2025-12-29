В понеделник гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - политологът Цветанка Андреева, пиар експертът Доника Ризова и журналистът Людмил Илиев, изразиха своите позиции по няколко въпроса.

Първата тема в предаването е за политическите трусове през тази година, които доведоха до това да я изпратим с правителство в оставка. Консултациите на държавния глава с парламентарно представените партии показаха, че няма начин в 51-вия парламент да бъде постигната нова управленска формула. Така президентът Радев се очаква да назначи служебно правителство в началото на годината и да определи кога ще бъдат предсрочните избори.

В продължение на обзора на най-важните политически събития е темата за гражданската енергия, каквато досега сме виждали веднъж в зората на демокрацията и сега – през декември. Какво е в състояние да изкара хората на улицата – от протестите срещу липсата на вода до липсата на правосъдие.

В последния понеделник на 2025-а коментаторите насочиха вниманието си и към бурното развитие на технологиите.

Редактор: Ралица Атанасова