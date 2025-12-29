Снимките от най-значимите обществени и политически събития през годината разказват историята на България такава, каквато беше – напрегната, разделена, но и обединена в ключови моменти. Това каза Мария Любенова от агенция „Булфото“ в ефира на „Здравей, България“.

Кадрите от големия протест срещу управлението на 1 декември, заснети от фотожурналиста Андрей Велчев, показват ясно гражданския гняв и напрежението по улиците. Сред най-впечатляващите снимки, които обиколиха световните медии, е кадър от 10 декември на Евгени Димитров, заснет с дрон от въздуха и разкриващ мащаба на общественото недоволство.

„При подобни протести фотожурналистите са изправени пред сериозни рискове. Те трябва да пазят както себе си, така и техниката си, докато документират случващото се. В архива на „Булфото“ тази година има и цяла серия кадри от кметски арести, които също се превърнаха в символ на политическото напрежение", обясни Любенова.

Сред значимите моменти са и снимките от освобождаването на Десислава Иванчева от женския затвор в Сливен. „Кореспондент на агенцията от Ямбол пътува до Сливен и чака повече от два часа на жегата, за да заснеме излизането ѝ от затвора", каза Любенова.

Показани бяха и кадри от протеста на партия „Възраждане“ срещу еврото, при който бяха запалени вратите на „Дома на Европа“. „Думата „протести“ се откроява като една от ключовите за годината – различни обществени групи се обединиха и излязоха заедно, за да изразят недоволството си", заяви редакторът от агенцията.

„Фотографите на „Булфото“ заснеха множество кадри от транспортните стачки, както и от протестите на младите лекари. Именно при тях се вижда силна символика – ако при първите демонстрации медиците бяха облечени в бели престилки, то при последните всички бяха в черно, носеха ковчег и цветя, като знак за отчаяние и протест", подчерта Любенова.

През годината обективите бяха насочени и към политиците, както и към тежките наводнения в района на Елените, които оставиха сериозни щети.

Сред най-емоционалните и позитивни моменти, донесли гордост, е посрещането на българските волейболисти. „Радостта беше огромна, а младите спортисти бяха посрещнати с изключителна любов от хората", каза редакторът. Именно тази любов, по думите на Мария Любенова, е това, което обединява обществото в най-светлите му моменти.

Редактор: Дарина Методиева