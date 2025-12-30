Задържаха неправоспособен шофьор в Добричко, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Мъжът е бил с 3,32 промила алкохол, а автомобилът, който управлявал, нямал регистрационни табели.

Водачът е спрян за проверка в тервелското село Зърнево. Задържан е за 24 часа, а превозното средство е иззето.

