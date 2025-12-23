Пореден тревожен случай на шофиране след употреба на алкохол беше регистриран край София дни преди празниците. Мъж с близо 4 промила алкохол в кръвта е заловен при полицейска проверка на 20 декември в района на пътен възел "Мирово". Дрегерът е отчел 3,84 промила. Как шофьорът успява да седне зад волана и докъде е стигнал, преди да бъде спрян, разказа младши автоконтрольорът в РУ Ихтиман Асен Микюрлов в ефира на „Здравей, България“.

По думите му сигнал за автомобил със съмнително поведение, движещ се зигзагообразно по пътя в посока Ихтиман, е подаден в районното управление към 5:50 ч. сутринта. Полицейският екип реагира незабавно и засича превозното средство.

„След като ни забеляза, водачът спря вдясно, заключи се в автомобила и легна на пода“, каза Микюрлов. Униформените успяват да извадят мъжа от колата и да установят самоличността му. Той е 35-годишен жител на Ихтиман. При проверката става ясно, че е неправоспособен и никога не е притежавал книжка. Алкохолната му проба показва 3,84 промила. В автомобила са открити бутилки с водка и бира. Самият водач признал, че е пил в колата, докато карал.

Мъж загина в тежка катастрофа с пиян шофьор без книжка край Севлиево

Мъжът тръгнал от Костенец в посока Ихтиман, след което обърнал на пътен възел "Мухово" и отново поел обратно, като направил опит да се качи на магистрала „Тракия“. По приблизителни данни е изминал над 20 километра, без да даде смислено обяснение за действията си.

Шофьорът е задържан и срещу него е образувано досъдебно производство. Автомобилът е иззет. Законът предвижда и други сериозни наказания, включително лишаване от свобода.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова