Бебе на около девет месеца пострада при катастрофа между село Ново Делчево и Петрич, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград. Инцидентът е станал на 29 декември около 13:00 часа. Автомобил, управляван от 73-годишен мъж, е отнел предимството на кола с 29-годишна жена зад волана.

При удара бебето, пътувало в обезопасително столче, е получило охлузна рана на челото. И двамата шофьори са тествани за алкохол, като пробата на по-възрастния е показала 0,67 промила.

За случая е уведомена прокуратурата, информира кореспондентът на БТА в Петрич Деница Кючукова.

