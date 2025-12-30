През цялата година пазарът на имоти беше стабилен, няма някакъв пик през последните месеци. Той беше с възходящ тренд както при търсенето, така и при цените. Предлагането продължава да е по-малко от търсенето, а това води до ръст на цените. Достъпността на жилища все още е на високо ниво в големите градове в сравнение със Западна Европа, където повечето хора не могат да си позволят собствен дом, а живеят под наем. Това каза председателят на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи Георги Шопов в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той посочи, че с приемането на еврото в други страни се е наблюдавал пикообразен ръст на цените в рамките на 10%. По негови думи това се очаква да се случи и у нас. Причината – има чужди фондове, които искат да купуват в България цели кооперации и да ги отдават под наем. Шопов смята, че това може да предизвика още по-голям дефицит на жилища.

Какво ще се случи с пазара на недвижими имоти през 2026 г.

♦ Може ли жилищата да станат по-евтини?

Експертът посочи, че е възможно цените на жилищата да спаднат. Той подчерта, че е важно какво е съотношението на имота към заплатата. „Какво можем да направим? Търсенето не можем да намалим, но можем да увеличим предлагането. За тази цел трябва да се ограничи административната тежест. Например – за регулация на терен и строително разрешение са нужни три и пет години, а строителството трае две. Това много оскъпява и забавя процеса. Т.е., ако общината влезе в ролята си да урегулира територии и направи инфраструктура, ще се насочи много частен капитал, броят на жилищата ще се увеличи, а цената ще се нормализира. Не знам защо общините – най вече София, Пловдив и Варна - не правят това вече 35 години”, коментира Шопов.

Председателят на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи каза, че към момента строителните разрешения са по-малко с 50% от предходни години, а „така се прави политически пиар”.

♦ Какво може да се направи с панелните комплекси?

Шопов обясни, че ако няма разумна държавна и общинска политика за панелните комплекси, те се обезлюдяват. Това се наблюдава в градове като Ню Йорк. Eкспертът даде пример в Дрезден – в подобни комплекси, в които няма гаражи, общината прави евтин метален многоетажен паркинг за колите. Той обясни, че това може да се случи и у нас. Според Шопов твърдението, че животът на панелните апартаменти е 50 години, не е вярно. Той обясни, че става дума за „счетоводно амортизиране на актива”, а ако жилището се подържа – животът му е стотици години.

♦ Урбанизацията на София

Експертът обясни, че София е много добре планирана в миналото, но проблемът е, че през последните 35 години липсва концепция за развитието ѝ. Той посочи, че столицата се развива хаотично според инициативата на инвеститорите, „което е абсурдно”. И подчерта, че се извършва "градоустройство на парче, без цялостна концепция за силует на улица, за инфраструктура на града”. Той изрази недоумение защо не се работи по тези проблеми.

♦ Умни градове

Според Шопов т.нар. умни градове са всъщност умно планираните – с транспортни разстояния, жилищни и промишлени зони. По негови думи градове, пълни с технологии, не могат да бъдат включени в тази категория.

