Пазарът на недвижими имоти през следващата година ще се успокои, но това не означава, че цените ще паднат или ще останат същите. Ще има забавяне на темпа на ръст на цените, а през следващите 2-3 години се очаква той да бъде умерен – с около 5%-10%. Това каза председателят на УС на Националното сдружение на недвижими имоти Александър Бочев в „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Финансовият анализатор Деян Василев каза, че за лихвите по кредитите, след приемането на еврото, основният индекс, който е плаващият, ще бъде цена на привлечения ресурс в банковата система. Заради това, че банките са свръхликвидни и има много спестявания в тях, се очаква да дават ипотечни кредити на нови клиенти, обясни още той.

Как влизането в еврозоната ще се отрази на пазара на имоти у нас

Статистиката за ноември сочи, че кредитите в евро са по-ниски от кредитите в лева, каза още Василев. Според него тези ниски лихви ще подкрепят допълнително имотния пазар, предвид факта, че не се очаква спад в цените.

Бочев смята, че интересът към закупуване на недвижим имот ще се запази през следващите години. Той каза още, че всяка година, около 2-3% от населението у нас купува имот.

► Експертите коментираха данните на Евростат за състоянието на жилищния фонд у нас и за къде и колко живеят в претъпкани домове.

Според Василев, тъй като има сериозен ръст на доходите у нас, домакинствата ще търсят да закупят по-нови жилища, с по-добър енергиен клас.

Той посочи, хората са си купили имоти, които необитават. Причината - инфлацията и допълнителното пари, с които разполагат хората, както и 0% лихва от страна на банките.

Бочев показа, че има разтваряне на ножицата между хората, които могат да си купят повече жилища, и тези, които живеят в пренаселен имот.

Подготовката за еврото

Василев коментира, че към момента пред чейнджбюрата вече има опашки, има и хора, които са обменили левовете си на неизгоден курс. „Нормално е хората да теглят пари, за да имат кеш, нормално е и при смяна на валутата в системите да има и забавяния – на 31 декември и 1 януари може да има проблеми с картовите плащания”, допълни той.

Експертът подчерта, че през първия месец плащанията ще може да се извършват и в евро и в лева, но също така трябва да се внимава когато плащаме в едната валута, а получаваме ресто в другата.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова