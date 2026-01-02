Времето в планините е много студено и има много голяма опасност от измръзване, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст. През изминалото денонощие има данни за няколко инцидента.

♦ Жена с измръзвания на пръстите беше евакуирана от хеликоптер от хижа "Иван Вазов" в Рила.

Снимка: ПСС - отряд Дупница

Сигналът е постъпил в четвъртък в 11:20 ч., но хеликоптерът не е успял да достигне хижата заради лошото време, научи NOVA. Спасителите са пренощували на място, а на следващия ден, петък, в 9:30 хеликоптерът е кацнал. Пострадалата е транспортирана до болница "Света Анна". Тя е част от група чужденци.

Снимка: ПСС - отряд Дупница

Видео: ППС - отряд Дупница

Видео: ППС - отряд Дупница

Мартин Джокин от спасителен отряд на ПСС - Дупница разказа, че до инцидента вероятно се е стигнало поради това, че туристите не са движели много бързо, а температурите са били много ниски, а вятърът много силен.

♦ Освен този случай в Рила, човек със съмнения за инсулт е бил евакуиран с хеликоптер от района на връх Жълти бряг над Казанлък.

♦ Скиор е пострадал в ски зоната над Банско. Инцидентът е станал преди обед на писта "Платото", съобщиха от Планинската спасителна служба, съобщи БГНЕС.

Мъжът, който е българин на възраст около 40 години, паднал по време на спускане, като ударил главата си. При първичния преглед от спешен екип е констатирано, че пострадалият е с комоцио, но контактен. Потърсена е спешна помощ по въздуха.

Около 11:30 ч. въздушната линейка пристигнала в ски зоната. Организирана била акция по пренасянето на пострадалия до хеликоптера, който го транспортира към столична болница. От Планинската спасителна служба в Банско отчитат увеличаване на инцидентите в планината през празничните и почивните дни.

⇒ През следващите дни предупреждението е за повишена опасност от лавини, информират от планинската спасителна служба. Не се препоръчва тръгването на преходи във високите планини. Температурите са отрицателни - около -10 градуса, като облачността е висока. На много места има силен и бурен вятър. Хората трябва да са предупредени, че има много голяма опасност от измръзвания, защото с вятъра усещането е за още по-ниски температури, посочиха от ПСС.

Ако туристите все пак ще ходят на планина - да се тръгва рано, познат маршрут, с добра подготовка, топли течности.