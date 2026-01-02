Мъж е задържан в Българово за убийство на куче, съобщи кореспондентът на БТА в Бургас Станимир Димитров. Сигнал за случилото се в местността Карабаир е подаден навръх 31 декември.

Установено е, че животното, което е кръстоска между породите кангал и българско овчарско куче, е простреляно в лявата част на тялото. Предполагаемият извършител е задържан след кратко издирване. Той е на 53 години от Българово. Предал е доброволно ловна пушка с оптичен прицел.

Редактор: Габриела Павлова