Ще направи ли изкуственият интелект живота ни по-лесен или напротив – ще ни вземе работните места? Ще ни служи или напротив – ще ни подвежда? В наша полза ли е или в наша вреда? Приятел ли е – или враг?

За отговорите се обърнахме към човек, който знае повече от нас. И това е Доброслав Димитров, технологичен предприемач и член на консултативните съвети на Българската асоциация на софтуерните компании и Българска работодателска асоциация иновативни технологии.

Какво сподели той в "Ничия земя" - гледайте във видеото.