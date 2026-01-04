България се прощава с една от най-големите си фигури – легендарният треньор Димитър Пенев ни напусна вчера на 80-годишна възраст. Той ще остане завинаги в историята не само с великия си път като футболист, но и като „бащата“ на звездния национален отбор, който през 1994 г. накара целия свят да говори за България. Пената ще бъде помнен от поколения българи както у нас, така и зад граница. За емоционалните спомени от САЩ говори вратарят Димитър Попов.

Димитър Попов е част от „Златния тим“, донесъл бронзовите медали от американското лято. От дълги години той живее в Съединените щати, но споделя, че връзката му със Стратега е останала жива до последно. В последния им разговор Пенев отново му припомнял забавни ситуации от миналото, които оставят отпечатък в сърцата на всички.

►Споменът за един весел и добър човек

На въпрос кой е най-яркият му спомен от лятото на 94-та, Димитър Попов си спомня за Пенев като за човек, който е знаел как да пази духа на отбора:

„Той по принцип много-много не се месеше на отбора, когато не бяхме на тренировки или на мачове. Споменът от него е винаги за един весел и приятен човек, който не създаваше напрежение у останалите“.

Рецептата за успех: Свобода и респект

Според Попов Димитър Пенев е успял да намери идеалния баланс между дисциплината и психологическото разтоварване на големите звезди в тима.

„Имаше успех, защото си беше взел изводите от едно време като състезател. При него режимът беше по-свободен, което също допринесе много за резултатите на отбора. По принцип на това ниво футболът е съпътстван с много психически стрес и играчите трябва да знаят по какъв начин да го редуцират – той точно това правеше. Имаше една спокойна обстановка при него, но в същото време всички имаха голям респект и го слушаха“.

Хилядите „лафчета“ и обединяващата фигура

Освен с професионализма си, Пената ще остане легендарен и със своя неподражаем стил на изразяване.

„С него беше весело. Прословути са неговите лафчета, те са хиляди. Спомням си мача с Уелс в София, когато ги победихме с 3:0. Преди мача Пената започна разбора така: 'Ето сега, и Уелс играят като нас по схемата 4-4-3. А то 4+4+3 е 11. Последва едно леко хихикане. Това си спомням, но има и много други неща. Той създаваше една неповторима атмосфера в отбора. Имаше спокойствие, имаше разбирателство – той просто беше една обединяваща фигура“.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Мария Барабашка