Благоевград бе обвит от магията на кукерските традиции в последния от почивните дни. Хиляди участници излязоха по улиците на града, за да прогонят злото и да донесат късмет през новата година. Дефилето, което продължи часове, показа, че обичаят е по-жив от всякога, обединявайки поколения българи.

Емоциите сред присъстващите бяха пъстри. Една от младите участнички сподели, че тя е била първата, която е пожелала да се присъедини към групата от „Зелен дол“, а след нея са се включили и останалите ѝ близки. „Много ми е удобно, не е тежка и свикнах“, разказа тя за своя кукерски костюм.

Как се създава кукерски костюм: Мерак, майсторлък и традиция (ВИДЕО)

Подготовката за този ден продължава през цялата година, разказа един от родителите: „Цяла година правим костюми, звънци, шием колани, така пазим традицията.“

Кулминацията на дефилето бе появата на „мечка“ – един от най-обичаните образи в кукерските игри. Участник в масивен мечешки костюм отправи благопожелания към всички българи: „Сурвата е много хубаво нещо. Искам да кажа да сте здрави всички и берекет много тази година. Мечката е най-хубавият костюм“, заяви той през маската си.

Дефилето в Благоевград доказа за пореден път, че стремежът към прогонване на лошото и надеждата за по-добра година остават фундаментална част от българския национален дух, предаван от баща на син.