От 1 януари залoзите за всички хазаpтни игри у нас се приемат само в евро. Печалбите също ще се изплащат единствено в евро. Заради многото сигнали на наши зрители уточняваме - това условие е изрично записано в Закона за хазаpта и потвърдено в закона за приемане на еврото. В първия тираж за 2026 г. държавното тото е с джакпот от над 3,5 милиона евро.

Николина и Магда отиват до тотопункта часове преди първия за годината тираж. "Искаха ми само евро. Аз нямах достатъчно евро и не си пуснах тотото въобще", посочва Магда. Николина пък споделя, че играе тото от самото създаване на тотализатора. Те не са изненадани, че в тотопункта могат да платят само с евро. Казват, че не са проверявали предварително, но са приготвили от новата валута. Желю Калоянов пък се върнал преди часове от Западна Европа и в себе си имал само евро.

Много българи обаче опитаха първите си за годината залoзи да платят в левове и не успяха. Заради изискване, изрично посочено в закона.



"Ясно е описано, че за всички хазаpтни оператори важи правилото, че залoзи и изплащане на зaлoзи се приемат само и единствено в евро", коментира Любомир Петров, изпълнителен директор на Български спортен тотализарот.

Още през декември в държавните тотопунктове са поставени информационни бележки за промяната след Нова година.

"Абсолютно всички залoзи са направени в евро. Броят им е почти идентичен с нормалното равнище, което имаме", посочва още Петров.

От НАП също не виждат нарушение в плащането на фишове единствено в евро. Анна Митова, директор на дирекция "Комуникации", НАП, посочи, че "би следвало да е допустимо да се приемат само в евро залoзи".

А от тотото успокояват - цената на залoга не е повишена. "Един залoг досега беше 1,60 лв. Към момента в евро е 80 евроцента, тоест е полза на играча", заяви Петров.

През 2025 година 7 българи са станали тотомилионери и всички те са потърсили печалбите си.

Редактор: Цветина Петрова