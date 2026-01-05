-
Според доц. Милен Любенов и проф. Росен Стоянов липсата на ясен политически сигнал засилва спекулациите за бъдещите ходове на президента
Новогодишното обръщение на президента Румен Радев не даде категорични отговори на въпроса дали държавният глава планира активна роля в предстоящите политически процеси. Темата анализираха политологът доц. Милен Любенов и проф. Росен Стоянов от „Галъп Интернешънъл Болкан” в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Доц. Милен Любенов коментира, че посланието не се отличава съществено от предишни президентски речи. „Не мога да открия нещо по-особено. Като поведение президентът беше по-различен, не толкова мрачен в описанието на политическата ситуация”, каза той. По думите му умереният тон може да се тълкува като знак за известен оптимизъм след протестите и очакваните предсрочни избори, но без конкретни намерения за участие в кампанията.
Според проф. Росен Стоянов в речта няма ясно заявена визия. „Тези речи в навечерието на Нова година отдавна са загубили смисъла си. Те трябва да очертават перспектива, а не просто да обобщават”, посочи той. По думите му Радев е бил лаконичен, но емоционално ангажиран, като е демонстрирал осъзнаване на собствената си роля и очакване на подходящ момент за следващ ход.
Калин Вельов: Румен Радев ще представи свой политически проект през есента
Темата за евентуална президентска партия остава отворена. Според доц. Любенов, ако подобен проект не бъде реализиран в близко бъдеще, общественият интерес постепенно ще отслабне. „Това е последният възможен момент за подобна политическа формация. Ако не се случи, темата ще изчезне”, смята политологът.
Проф. Стоянов насочи внимание и към институционалните рискове около предстоящите мандати за съставяне на правителство. Той допълни, че огрниченията, въведени с промените в Конституцията, могат да доведат до напрежение. „Не е изключено да се стигне до конституционен казус, ако политическият интерес надделее над буквата и духа на закона”, предупреди той.
