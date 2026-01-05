Новогодишното обръщение на президента Румен Радев не даде категорични отговори на въпроса дали държавният глава планира активна роля в предстоящите политически процеси. Темата анализираха политологът доц. Милен Любенов и проф. Росен Стоянов от „Галъп Интернешънъл Болкан” в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Доц. Милен Любенов коментира, че посланието не се отличава съществено от предишни президентски речи. „Не мога да открия нещо по-особено. Като поведение президентът беше по-различен, не толкова мрачен в описанието на политическата ситуация”, каза той. По думите му умереният тон може да се тълкува като знак за известен оптимизъм след протестите и очакваните предсрочни избори, но без конкретни намерения за участие в кампанията.

Според проф. Росен Стоянов в речта няма ясно заявена визия. „Тези речи в навечерието на Нова година отдавна са загубили смисъла си. Те трябва да очертават перспектива, а не просто да обобщават”, посочи той. По думите му Радев е бил лаконичен, но емоционално ангажиран, като е демонстрирал осъзнаване на собствената си роля и очакване на подходящ момент за следващ ход.

Темата за евентуална президентска партия остава отворена. Според доц. Любенов, ако подобен проект не бъде реализиран в близко бъдеще, общественият интерес постепенно ще отслабне. „Това е последният възможен момент за подобна политическа формация. Ако не се случи, темата ще изчезне”, смята политологът.

Проф. Стоянов насочи внимание и към институционалните рискове около предстоящите мандати за съставяне на правителство. Той допълни, че огрниченията, въведени с промените в Конституцията, могат да доведат до напрежение. „Не е изключено да се стигне до конституционен казус, ако политическият интерес надделее над буквата и духа на закона”, предупреди той.

