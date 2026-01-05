По искане на Софийската районна прокуратура съдът наложи мярка „задържане под стража“ на 53-годишен мъж, който е обвиненен за побой над 77-годишната си майка.

Според събраните до момента доказателства нападението е извършено на 30 декември около 23:30 часа в апартамент в столичния квартал „Гоце Делчев“. Обвиняемият нанесъл множество удари с юмрук по главата на жената, както и удари с крака по тялото ѝ. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание лишаване от свобода. Постановлението на прокурора за задържане на мъжа било за срок до 72 часа. Известно е, че мъжът е осъждан.

След внесеното от прокуратурата искане, състав на Софийския районен съд е приел предложението и е наложил най-тежката мярка за неотклонение. Решението подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.

Редактор: Дарина Методиева