Празнуваме Богоявление, или Йордановден - един от най-големите християнски празници в българския календар. На този ден Св. Йоан Кръстител е кръстил Божия син в река Йордан.

Негово Светейшество Българският патриарх Даниил ще отслужи тържествена света литургия и велик Богоявленски водосвет в Патриаршеската катедрала "Св. Алексадър Невски", а след това ще благослови и бойните знамена пред катедралата.

Въвеждат мерки за сигурност по повод отбелязването на Богоявление в столицата

А в Калофер се провежда и така нареченото мъжко хоро в ледените води на река Тунджа, като се вярва, че всеки, влязъл в януарските ледени води, ще бъде пазен далеч от болести през цялата година. Според местната традиция, след като кръстът бива спасен от осветените води, се дава на най-малкия участник в хорото.

Традиционно подготовката започва още от вечерта преди Богоявление. Пеят се песни и се пие червено вино. На сутринта - под съпровода на гайди, мъжете, които ще влизат във водата, тръгват по улиците на Калофер, за да събудят хората.

Имен ден празнуват хората, носещи имената Банчо, Бистра, Богoлюб, Богoлюбa, Богдан, Богдана, Боголюб, Боголюба, Богомил, Богомила, Божан, Божана, Божена, Божидар, Божидара, Божил, Бойко, Бойка, Бончо, Борил, Боримир, Борис, Борислав, Борислава, Боян, Бояна, Дан, Дана, Данка, Данко, Данчо, Динко, Диньо, Йордан, Йорданка, Капка, Найден, Теодосий, Теофан, Теофана. Екипът на NOVA им желае честит празник!

Повече по темата гледайте във видеата.