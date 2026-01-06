Намалиха паричната гаранция на Мирослав Василев на 20 хил. лева по делото за катастрофата на Северната тангента в София, при която загина полицейски служител. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.

Василев е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост, след като се движил със 149 км/ч и блъснал патрулен автомобил по време на полицейска операция. Съдът отчете липсата на опасност обвиняемият да се укрие и се съобрази с имотното му състояние, отхвърляйки искането на прокуратурата за постоянен арест.

Преди месец съдът определи гаранция от 5 000 лева за Мирослав Василев, но горна инстанция я повиши на 50 000 лева.

След смъртта на полицай на Северната тангента: Пускат срещу 5 000 лева гаранция задържания шофьор

По време на днешното заседание се разбра, че Василев е внесъл само 20 000 лева от паричната гаранция. Поради това прокуратурата иска съдът да му наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Също така в хода на делото бе посочено, че обвиняемият към момента на инцидента не е употребил забранени вещества, както и че се е обадил на тел. 112, за да съобщи за случая. Той е неосъждан.

Защитата на Василев посочи и представи доказателства, че внесените до момента 20 000 лева са събрани назаем и със срокове за връщане от приятели и колеги. Също бе отбелязано, че половингодишният доход на обвиняемия е 21 000 лева. Адвокатът добави, че досега двата съдебни състава не са установили гражданското, семейното и имуществено състояние на Василев преди да наложат мярката му за неотклонение, макар законът да го изисква. Той посочи, че ако паричната гаранция не бъде съобразена с имотното състояние, то тя ще представлява имуществена санкция, която обвиняемият носи предварително. По делото беше установено, че Мирослав Василев не притежава имот, а единствено два автомобила.

Съдът посочи, че по закон следва размерът на паричната гаранция да бъде съобразен. Поради това отхвърля искането на Софийска градска прокуратура за постоянен арест на обвиняемия и намалява гаранцията му до размера, който към момента е внесен.

Редактор: Ралица Атанасова